Perché Meghan Markle è diventata materia di studio di una scuola londinese (Di martedì 19 ottobre 2021) È tutto vero: Meghan Markle è diventata ufficialmente materia di studio. Agli studenti del St. Dunstan’s College di Catford, quartiere a sud di Londra, infatti, vengono proposte delle lezioni basate sull’esperienza della Duchessa di Sussex all’interno della royal family britannica. A deciderlo è stato Nicholas Hewlett, preside del prestigioso istituto privato, con l’obiettivo di formare i ragazzi sul tema del razzismo. Meghan è, secondo il preside, un chiaro esempio dei privilegi di cui i bianchi godono ancora oggi, e la sua vita a corte è stata un caso emblematico. Durante l’ormai famosissima intervista che la Duchessa e il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey, l’ex attrice aveva rivelato di essere stata vittima di atteggiamenti razzisti da parte di alcuni membri della casa ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 19 ottobre 2021) È tutto vero:ufficialmentedi. Agli studenti del St. Dunstan’s College di Catford, quartiere a sud di Londra, infatti, vengono proposte delle lezioni basate sull’esperienza della Duchessa di Sussex all’interno della royal family britannica. A deciderlo è stato Nicholas Hewlett, preside del prestigioso istituto privato, con l’obiettivo di formare i ragazzi sul tema del razzismo.è, secondo il preside, un chiaro esempio dei privilegi di cui i bianchi godono ancora oggi, e la sua vita a corte è stata un caso emblematico. Durante l’ormai famosissima intervista che la Duchessa e il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey, l’ex attrice aveva rivelato di essere stata vittima di atteggiamenti razzisti da parte di alcuni membri della casa ...

Advertising

infoitcultura : Harry e Meghan Markle non parteciperanno ai festeggiamenti in onore di Lady Diana. Ecco perché - _DAGOSPIA_ : I DUCHI DI SUSSEX HANNO STRETTO UNA NUOVA PARTNERSHIP CON LA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO 'ETHIC' - VanityFairIt : I Sussex non andranno a Windsor per il rito, come da tradizione. Ecco perché #sussex #royal #winsor - infoitcultura : Perché Harry e Meghan non parteciperanno alla festa in onore di Lady Diana -