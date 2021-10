Pd: Letta torna in scranni Montecitorio, Fiano twitta foto (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha preso di nuovo posto a Montecitorio dopo la vittoria nel collegio di Siena!". Il dem Emanuele Fiano twitta la foto del ritorno sugli scranni dell'aula di Montecitorio di Letta. Il segretario siede a fianco della capogruppo Debora Serracchiani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Il segretario del Pd, Enrico, ha preso di nuovo posto adopo la vittoria nel collegio di Siena!". Il dem Emanueleladel ritorno suglidell'aula didi. Il segretario siede a fianco della capogruppo Debora Serracchiani.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta torna in scranni Montecitorio, Fiano twitta foto... - Vincenz89383000 : RT @the_highsparrow: Il PD stravince e ovviamente sui giornali torna lo spin di mollare i grillini per i lib. Per fortuna Letta, persona in… - consuelocamb : RT @the_highsparrow: Il PD stravince e ovviamente sui giornali torna lo spin di mollare i grillini per i lib. Per fortuna Letta, persona in… - siwel44it : RT @the_highsparrow: Il PD stravince e ovviamente sui giornali torna lo spin di mollare i grillini per i lib. Per fortuna Letta, persona in… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pd: direzione il 26 ottobre,riunione torna in presenza: (ANSA) - ROMA, 19 OTT - Il Pd riunirà la D… -