No antifascismo no Paradiso. L’assurda storia di padre Chiti, che non è santo perché aderì alla Rsi (Di martedì 19 ottobre 2021) “Scherza con i fanti e lascia stare i santi“. Già, ma che succede se il fante poi diventa santo? Bella domanda. Ma è ancor più difficile rispondere a cosa si fa quando il fante si trova nella sala d’attesa del Paradiso nonostante abbia concluso il processo di beatificazione. Ecco, come agire in questa fase salmastra? L’interrogativo sorge spontaneo dopo che dalle colonne de La Verità Marcello Veneziani ha rinverdito la leggenda di padre Chiti, l’uomo che si svestì della divisa di granatiere per indossare il saio di frate cappuccino. Nel tratteggiarne il profilo, Veneziani ne ha ricordato anche l’adesione alla Rsi, ma come mero dato afferente alla biografia del «santo generale». Lo scoop di Marcello Veneziani Tuttavia, non tutti i membri dell’Associazione nazionale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) “Scherza con i fanti e lascia stare i santi“. Già, ma che succede se il fante poi diventa? Bella domanda. Ma è ancor più difficile rispondere a cosa si fa quando il fante si trova nella sala d’attesa delnonostante abbia concluso il processo di beatificazione. Ecco, come agire in questa fase salmastra? L’interrogativo sorge spontaneo dopo che dalle colonne de La Verità Marcello Veneziani ha rinverdito la leggenda di, l’uomo che si svestì della divisa di granatiere per indossare il saio di frate cappuccino. Nel tratteggiarne il profilo, Veneziani ne ha ricordato anche l’adesioneRsi, ma come mero dato afferentebiografia del «generale». Lo scoop di Marcello Veneziani Tuttavia, non tutti i membri dell’Associazione nazionale ...

