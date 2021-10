Neonazisti e suprematisti, blitz in tutta Italia: 'Programmavano azioni violente' (Di martedì 19 ottobre 2021) Perquisizioni a Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara. Propaganda antisemita su Telegram, addestramenti paramilitari e legami con gruppi ... Leggi su today (Di martedì 19 ottobre 2021) Perquisizioni a Napoli, Caserta, Avellino, Siena, Roma, Torino, Ragusa, Lecce e Ferrara. Propaganda antisemita su Telegram, addestramenti paramilitari e legami con gruppi ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Neonazisti e suprematisti, blitz in tutta Italia: 26 gli indagati - reportdifesa : Napoli. La Polizia di Stato di Napoli, su delega del Procuratore della Repubblica del capoluogo campano, sta esegue… - borrillo62 : RT @romatoday: Neonazisti e suprematisti, blitz in tutta Italia: 26 gli indagati - PalermoToday : Neonazisti e suprematisti, blitz in tutta Italia: 26 gli indagati - romatoday : Neonazisti e suprematisti, blitz in tutta Italia: 26 gli indagati -