Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition: annunciati il gioco e la data d’uscita (Di martedì 19 ottobre 2021) La casa di Redmond ha annunciato nelle ultime ore Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition con tanto di data d’uscita, vediamola Microsoft Flight Simulator ha riportato in vita l’amato franchise simulativo della casa di Redmond con il suo lancio su PC lo scorso anno e si è rivelato molto meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi. All’inizio di quest’anno, è stato seguito da un lancio su console, anch’esso sorprendentemente positivo. Presto, inoltre, il gioco otterrà un’altra versione: Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, vediamo tutti i dettagli al ... Leggi su tuttotek (Di martedì 19 ottobre 2021) La casa di Redmond ha annunciato nelle ultime oreof thecon tanto di, vediamolaha riportato in vita l’amato franchise simulativo della casa di Redmond con il suo lancio su PC lo scorso anno e si è rivelato molto meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi. All’inizio di quest’anno, è stato seguito da un lancio su console, anch’esso sorprendentemente positivo. Presto, inoltre, ilotterrà un’altra versione:of the, vediamo tutti i dettagli al ...

