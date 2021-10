Lutto per Raimondo Todaro: una morte ingiusta, difficile da accettare. “Ti porterò nel cuore” (Di martedì 19 ottobre 2021) Si erano incontrati solo pochi mesi fa, ma sono bastati uno sguardo e pochi passi di bachata per far nascere all’istante un’amicizia fatta d’intesa e profonda comprensione. Raimondo Todaro in queste ore ha il cuore a pezzi perché questa persona a lui carissima non c’è più, nonostante abbia lottato con tutta se stessa. La sua piccola amica Chiara è morta. L’amatissimo ballerino della televisione aveva conosciuto Chiara in una stanza di ospedale, quando le aveva permesso di esaudire un piccolo sogno, quello di ballare con lui. Raimondo Todaro era andato al Centro Maria Letizia Verga (sede per ricerca, cura ed assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi) per lei ed altri ragazzi. Purtroppo la leucemia ha infine avuto la meglio nei confronti di quella giovane, che in pochi attimi ha insegnato ... Leggi su tuttivip (Di martedì 19 ottobre 2021) Si erano incontrati solo pochi mesi fa, ma sono bastati uno sguardo e pochi passi di bachata per far nascere all’istante un’amicizia fatta d’intesa e profonda comprensione.in queste ore ha ila pezzi perché questa persona a lui carissima non c’è più, nonostante abbia lottato con tutta se stessa. La sua piccola amica Chiara è morta. L’amatissimo ballerino della televisione aveva conosciuto Chiara in una stanza di ospedale, quando le aveva permesso di esaudire un piccolo sogno, quello di ballare con lui.era andato al Centro Maria Letizia Verga (sede per ricerca, cura ed assistenza dei bambini malati di leucemie e linfomi) per lei ed altri ragazzi. Purtroppo la leucemia ha infine avuto la meglio nei confronti di quella giovane, che in pochi attimi ha insegnato ...

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Milano, morto il giornalista Luigi Amicone Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa di Luigi Amicone, colto da un infarto la scorsa notte. Amicone aveva 65 anni ed era stato consigliere comunale di ...

Morto Luigi Amicone, giornalista e fondatore del settimanale Tempi. Aveva 65 anni Luigi Amicone , giornalista e fondatore del settimanale Tempi di cui era ancora direttore, è morto a 65 anni. Grave lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa di Amicone, dovuta ad un infarto nella notte: il giornalista aveva 65 anni ed era stato consigliere comunale di Forza ...

Lutto per la morte di Lucchesi Fu assessore negli anni Novanta LA NAZIONE Morto Luigi Amicone, fondatore di Tempi Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa dovuta ad un infarto nella notte di Luigi Amicone. (ANSA) ...

Lutto per Raimondo Todaro: una morte ingiusta, difficile da accettare. “Ti porterò nel cuore” Raimondo Todaro colpito al cuore dalla notizia di quella morte prematura, impossibile da capire: "Avevo una grande paura..." ...

