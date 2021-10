L’Oms nomina Drogba “Ambasciatore buona volontà"

Advertising

''Sono onorato di entrare a far parte dell'e di sostenere questa organizzazione per aiutare i ... Laad "Ambasciatore di buona volontà" dell'ex capitano della nazionale ivoriana, da sempre ...Laad 'Ambasciatore di buona volontà' dell'ex capitano della nazionale ivoriana, che ... l'e la Fifa. Secondo i dati dell'quattro adolescenti su cinque e un adulto su quattro non ...Veloce, completo, dotato di grande tecnica e potenta, Drogba è considerato tra i migliori calciatori della sua generazione. E' stato capocannoniere della Premier League nelle stagioni 2006-2007 e 2009 ...Didier Drogba, leggenda del calcio mondiale, è stato nominato 'Ambasciatore di buona volontà' dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per lo sport e la salute. (ANSA) ...