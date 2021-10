L’aria che tira, Myrta Merlino prova a trattenere le lacrime ma poi crolla in diretta (Di martedì 19 ottobre 2021) Myrta Merlino è la conduttrice de L’aria che tira, una trasmissione che ha molto sèguito perchè lei è bravissima e perchè affronta i temi di attualità che più interessano al pubblico che la gratifica con ascolti importanti. Myrta Merlino non riesce a trattenere le lacrime e crolla indiretta Ieri, Myrta Merlino, alla fine della puntata, ha dovuto dare una notizia che l’ha profondamente addolorata tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. Dopo la solita mattina di diretta, sul finale della trasmissione ha deciso di mettere al corrente il suo pubblico del grandissimo dolore che la sommergeva e ha detto così, con gli occhi ... Leggi su baritalianews (Di martedì 19 ottobre 2021)è la conduttrice deche, una trasmissione che ha molto sèguito perchè lei è bravissima e perchè affronta i temi di attualità che più interessano al pubblico che la gratifica con ascolti importanti.non riesce aleinIeri,, alla fine della puntata, ha dovuto dare una notizia che l’ha profondamente addolorata tanto da non riuscire ale. Dopo la solita mattina di, sul finale della trasmissione ha deciso di mettere al corrente il suo pubblico del grandissimo dolore che la sommergeva e ha detto così, con gli occhi ...

