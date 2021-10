Lady Gaga e la parolaccia che sconvolge tutti: “Questo è napoletano” (Di martedì 19 ottobre 2021) Lady Gaga - come tanti altri artisti - è tornata ad esibirsi in sicurezza a Las Vegas e durante il suo ultimo concerto ha intrattenuto il pubblico proponendo una frase in italiano, presumibilmente appresa durante le settimane trascorse nel nostro paese per la realizzazione del film. House Of Gucci, che la vede tra le protagoniste. Una frase che la cantante crede in realtà in napoletano, ma in realtà l'ha pronunciata in perfetto italiano: “Che ca**o sta succedendo?”. Just a video of Lady Gaga teaching her audience how to swear in Italian ?? pic.twitter.com/zWXvaltASj — Gaga Now ?? (@LadyGaganownet) October 16, 2021 Miss Germanotta è sempre stata orgogliosa delle sue origini italiane che ha sempre rivendicato con orgoglio. Negli anni, inoltre, si è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 19 ottobre 2021)- come tanti altri artisti - è tornata ad esibirsi in sicurezza a Las Vegas e durante il suo ultimo concerto ha intrattenuto il pubblico proponendo una frase in italiano, presumibilmente appresa durante le settimane trascorse nel nostro paese per la realizzazione del film. House Of Gucci, che la vede tra le protagoniste. Una frase che la cantante crede in realtà in, ma in realtà l'ha pronunciata in perfetto italiano: “Che ca**o sta succedendo?”. Just a video ofteaching her audience how to swear in Italian ?? pic.twitter.com/zWXvaltASj —Now ?? (@nownet) October 16, 2021 Miss Germanotta è sempre stata orgogliosa delle sue origini italiane che ha sempre rivendicato con orgoglio. Negli anni, inoltre, si è ...

