Juventus | Adidas pensa a una collezione ispirata a Louis Vuitton

(Di martedì 19 ottobre 2021) L’starebbe preparando unaad hoc per laSecondo Footy Headlines, l’starebbe preparando una nuovaper la. Un’indiscrezione che non riguarderebbe però la stagione in corso, ma la prossima. La linea chestarebbe disegnando non sarebbe per le divise da gioco o da allenamento, però. Queste dovrebbero rimanere classiche. Il design ispirato al brand LV verrebbe raffigurato con una zebra e delle stelle e dovrebbe essere utilizzato per il resto dell’abbigliamento dato a calciatori e staff. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : L'#Adidas starebbe pensando a una collezione per la #Juventus ispirata a #LouisVuitton - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Adidas prepara una collezione per la Juve in stile Louis Vuitton: Per la stagione 2022-2023, Ad… - JPeppp : Secondo quanto riportato da Footy Headlines Juventus e Adidas per il 2022/23 starebbero studiando una maglia che r… - bea_jilly : @steftsitsipas Cosa pensi della Juventus? ???? ps: a breve acquisterò le tue Adidas ?????? - Pasquino70 : @juventusfc Prende schiaffi a destra e manca . -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Adidas

Calcio e Finanza

Le sue dichiarazioni L'amministratore delegato di, Kasper Rørsted, ha parlato del tema Super League. Le sue dichiarazioni in merito al progetto sostenuto da, Real Madrid e Barcellona: ...also sponsors some of the world's top clubs including Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern Munich andis also partner to some of the best athletes in the game ...Per la stagione 2022-2023, Adidas sta preparando per la Juventus collezione ispirata al design della casa di moda francese di lusso Louis Vuitton. Secondo quanto riportato da Footy Headlines, infatti, ...L’Adidas starebbe preparando una collezione ad hoc per la Juventus ispirata a Louis Vuitton Secondo Footy Headlines, l’Adidas starebbe preparando una nuova collezione per la Juventus ispirata a Louis ...