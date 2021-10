Guerra nel M5s, Conte dà il via libera alla sfiducia del capogruppo alla Camera (Di martedì 19 ottobre 2021) Nervi tesi nel M5s: Giuseppe Conte ha dato il via libera alla sfiducia del capogruppo alla Camera dei grillini, Davide Crippa. E' in corso un direttivo del gruppo. I più agguerriti sono Francesco Silvestri, tesoriere, e Riccardo Ricciardi, vicepresidente. A loro due potrebbero aggiungersi altri componenti del direttivo. Una prova di forza per spingere Crippa, considerato troppo vicino a Beppe Grillo, a lasciare la postazione prima della scadenza naturale del mandato, prevista fra fine dicembre e i primi di gennaio (fu proprio Crippa, mesi fa, a opporsi al contratto di Rocco Casalino all'interno dello staff comunicazione) Se il capogruppo non dovesse lasciare, potrebbero essere gli altri membri dell'esecutivo della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Nervi tesi nel M5s: Giuseppeha dato il viadeldei grillini, Davide Crippa. E' in corso un direttivo del gruppo. I più agguerriti sono Francesco Silvestri, tesoriere, e Riccardo Ricciardi, vicepresidente. A loro due potrebbero aggiungersi altri componenti del direttivo. Una prova di forza per spingere Crippa, considerato troppo vicino a Beppe Grillo, a lasciare la postazione prima della scadenza naturale del mandato, prevista fra fine dicembre e i primi di gennaio (fu proprio Crippa, mesi fa, a opporsi al contratto di Rocco Casalino all'interno dello staff comunicazione) Se ilnon dovesse lasciare, potrebbero essere gli altri membri dell'esecutivo della ...

