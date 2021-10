Giuseppe Conte premier? Con lui a Palazzo Chigi "rubati" 15 miliardi: il conteggio delle truffe (Di martedì 19 ottobre 2021) Nei mesi più bui della pandemia - quando eravamo tutti chiusi in casa terrorizzati dall'incubo Coronavirus - c'è stato chi non s' è lasciato intimorire neppure dal virus ed è comunque riuscito (e sono stati parecchi) a frondare lo Stato. La conferma arriva dall'ultimo rapporto della Guardia di Finanza su sprechi e truffe nella spesa pubblica, anticipato ieri dal Corriere della Sera, che porta alla luce cifre veramente da capogiro. IL RAPPORTO DELLA GDF L'ammontare complessivo delle truffe ai danni dello Stato è stato di 15 miliardi di euro, di cui 8 miliardi è il danno erariale causato dai dipendenti della Pubblica amministrazione. Negli ultimi 18 mesi- ossia dal gennaio 2020 fino all'agosto del 2021 - le Fiamme Gialle hanno eseguito 65.600mila interventi e 12mila fascicoli sono stati aperti per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Nei mesi più bui della pandemia - quando eravamo tutti chiusi in casa terrorizzati dall'incubo Coronavirus - c'è stato chi non s' è lasciato intimorire neppure dal virus ed è comunque riuscito (e sono stati parecchi) a frondare lo Stato. La conferma arriva dall'ultimo rapporto della Guardia di Finanza su sprechi enella spesa pubblica, anticipato ieri dal Corriere della Sera, che porta alla luce cifre veramente da capogiro. IL RAPPORTO DELLA GDF L'ammontare complessivoai danni dello Stato è stato di 15di euro, di cui 8è il danno erariale causato dai dipendenti della Pubblica amministrazione. Negli ultimi 18 mesi- ossia dal gennaio 2020 fino all'agosto del 2021 - le Fiamme Gialle hanno eseguito 65.600mila interventi e 12mila fascicoli sono stati aperti per ...

