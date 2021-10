Fratelli d’Italia cresce ed è sempre più il primo partito davanti a Lega e Pd (Di martedì 19 ottobre 2021) Nonostante la battuta d’arresto del centrodestra nelle elezioni comunali, non si arresta la crescita di Giorgia Meloni. Infatti . In base al sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso nella giornata dei ballottaggi delle comunali, Fdi guadagna lo 0,4% e sale al 21,1%. La Lega cresce dello 0,2% e arriva al 19,4%. cresce anche il partito Democratico che passa dal 19% al 19,2%. Calano i grillini che perdono lo 0,5% e si attestano al 16,4%. Passo indietro di Forza Italia, ora al 7%, e di Azione, che scende al 3,9%. Articolo 1 sale dal 2,6 al 2,9%. Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 ottobre 2021) Nonostante la battuta d’arresto del centrodestra nelle elezioni comunali, non si arresta la crescita di Giorgia Meloni. Infatti . In base al sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso nella giornata dei ballottaggi delle comunali, Fdi guadagna lo 0,4% e sale al 21,1%. Ladello 0,2% e arriva al 19,4%.anche ilDemocratico che passa dal 19% al 19,2%. Calano i grillini che perdono lo 0,5% e si attestano al 16,4%. Passo indietro di Forza Italia, ora al 7%, e di Azione, che scende al 3,9%. Articolo 1 sale dal 2,6 al 2,9%.

