Errore non errore Clamoroso | perché Orsato non paga per il disastro di Juve-Roma

Nonostante il rigore sbagliato da Veretout fosse da ripetere, Daniele Orsato non pagherà lo sbaglio e dunque non sarà fermato dopo Juventus-Roma. Questa è la posizione dell'Aia e del designatore Gianluca Rocchi di fronte alla direzione di gara del fischietto veneto all'Allianz Stadium. Il rigore concesso ai giallorossi per il contatto Szczesny-Mkhitaryan, con mancata applicazione della norma del vantaggio, è stato ritenuto dai vertici arbitrali sicuramente penalizzante nei confronti della squadra di Mourinho, ma viene valutato come un "errore-non errore". Perché la decisione inizialmente corretta è stata presa con fermezza e in una frazione di secondo, ma l'immediato gol di Abraham ha trasformato il suo decisionismo in una precipitazione dannosa per la Roma.

