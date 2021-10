“È il suo corpo”. Valerio trovato morto, l’epilogo peggiore dopo la scomparsa del 18enne (Di martedì 19 ottobre 2021) Non poteva esserci fine peggiore per la storia riguardante la sparizione di Valerio, un ragazzo da poco diventato maggiorenne. Aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle ore 9 di domenica 17 ottobre. Immediatamente i suoi familiari avevano lanciato l’allarme, nella speranza che ci potesse essere un lieto fine. Invece è stato trovato morto dai carabinieri, che avevano avviato le indagini per ritrovarlo. I militari hanno utilizzato un rilevatore satellitare del cellulare e hanno fatto la terribile scoperta. Nella serata di lunedì 18 ottobre le ricerche si sono concretizzate con il rinvenimento del cadavere del 18enne. Era stato cercato per ore e alle 22 è arrivata la conclusione più brutta, che ha lasciato in un dolore indescrivibile i suoi genitori e la sorella. E ciò che sta emergendo in queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Non poteva esserci fineper la storia riguardante la sparizione di, un ragazzo da poco diventato maggiorenne. Aveva fatto perdere le sue tracce intorno alle ore 9 di domenica 17 ottobre. Immediatamente i suoi familiari avevano lanciato l’allarme, nella speranza che ci potesse essere un lieto fine. Invece è statodai carabinieri, che avevano avviato le indagini per ritrovarlo. I militari hanno utilizzato un rilevatore satellitare del cellulare e hanno fatto la terribile scoperta. Nella serata di lunedì 18 ottobre le ricerche si sono concretizzate con il rinvenimento del cadavere del. Era stato cercato per ore e alle 22 è arrivata la conclusione più brutta, che ha lasciato in un dolore indescrivibile i suoi genitori e la sorella. E ciò che sta emergendo in queste ...

