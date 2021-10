Durissimo scontro all' Europarlamento tra Von der Leyen e premier polacco su diritti e sovranità Stati

(Di martedì 19 ottobre 2021) 'Non lasceremo che siamo messi in pericolo i nostri valori ' ha detto la presidente della Commissione. 'No ai ricatti di Bruxelles' replica ilche teme il blocco dei fondi del Pnrr

'Non lasceremo che siamo messi in pericolo i nostri valori ' ha detto la presidente della Commissione. 'No ai ricatti di Bruxelles' replica il premier che teme il blocco dei fondi del Pnrr. Presenti i massimi protagonisti di quello che non può che essere uno scontro durissimo: Ursula von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki. La presidente della Commissione lo ascolta preoccupata perché, dice in un discorso, la Polonia mette in pericolo i valori europei.