Diffidati Inter-Sheriff Tiraspol, nerazzurri a rischio squalifica in caso di ammonizione (Di martedì 19 ottobre 2021) A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Sheriff Tiraspol è bene fare il punto su Diffidati e squalificati dei nerazzurri in vista della partita che può essere decisiva per il passaggio del turno. Inzaghi è pronto a battere i moldavi e può festeggiare perché non ci sarà nessun giocatore indisponibile per squalifica e soprattutto nessun diffidato. Non ci sono calciatori, infatti, ad aver rimediato due cartellini gialli nelle prime due partite. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) A poche ore dal calcio d’inizio diè bene fare il punto suti deiin vista della partita che può essere decisiva per il passaggio del turno. Inzaghi è pronto a battere i moldavi e può festeggiare perché non ci sarà nessun giocatore indisponibile pere soprattutto nessun diffidato. Non ci sono calciatori, infatti, ad aver rimediato due cartellini gialli nelle prime due partite. SportFace.

