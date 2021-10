Chiara Biasi vittima di un furto: svaligiata la casa (Di martedì 19 ottobre 2021) Chiara Biasi, nelle scorse ore, è stata vittima di un furto. L’influencer, quando è tornata a casa nel cuore della notte, si è accorta che, in una assenza, una banda di ladri aveva fatto irruzione nell’appartamento. Secondo quanto riportato, sarebbero spariti diversi capi di grande valore! Chiara Biasi non ha vissuto delle ore semplici. L’influencer, grande amica di Chiara Ferragni, quando è tornata a casa nel cuore della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 19 ottobre 2021), nelle scorse ore, è statadi un. L’influencer, quando è tornata anel cuore della notte, si è accorta che, in una assenza, una banda di ladri aveva fatto irruzione nell’appartamento. Secondo quanto riportato, sarebbero spariti diversi capi di grande valore!non ha vissuto delle ore semplici. L’influencer, grande amica diFerragni, quando è tornata anel cuore della Articolo completo: dal blog SoloDonna

