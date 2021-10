Carlino | presidente Napoli Femminile | De Laurentiis non mi ha mai chiamato

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 ottobre 2021) Raffaeledel, è stato ospite di SuperGoal, programma in onda su TV Luna, e ha parlato del suo rapporto con Aurelio De. De"Denon mi ha maiper darmi una mano con il. Mi incontrai casualmente con i figli a Capri, accennammo del, mi dissero che si sarebbero fatti sentire, ma in realtà non mi hanno mai più. Io sarei subito pronto a parlare con loro, visto che siamo l'unico club, insieme al Pomigliano, a non avere il maschile. Per tutto il movimento del calcionapoletano, sarebbe molto ...