Calcio: Napoli, risentimento per Zielinski ma Manolas torna in gruppo (Di martedì 19 ottobre 2021) I partenopei preparano la sfida di giovedì col Legia Napoli - Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center in vista della sfida contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) I partenopei preparano la sfida di giovedì col Legia- Seduta mattutina per ilal Konami Training Center in vista della sfida contro il Legia Varsavia in programma giovedì allo Stadio ...

Advertising

ZZiliani : Quattro anni fa tolse al #Napoli uno scudetto già vinto e spiegò di aver sbagliato perchè “troppo vicino all’azione… - Gazzetta_it : Ha la 10 come Diego, è isolano ed esulta come CR7: Chi è Ambrosino, il baby bomber del Napoli #Primavera - ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - cn1926it : #Iezzo: “Da pro-#Meret dico che in questo momento #Ospina merita di essere titolare” - sportface2016 : #Napoli, allenamento a parte per #Zielinski a causa di un risentimento muscolare -