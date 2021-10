Atp Anversa 2021: programma, orari e ordine di gioco di mercoledì 20 ottobre con Sinner (Di martedì 19 ottobre 2021) Il programma di mercoledì 20 ottobre all’Atp di Anversa 2021, con gli orari e l’ordine di gioco delle partite valide per gli ottavi di finale. Si comincia ad entrare nella fase calda del torneo, visto che entra in scena anche Jannik Sinner, che aveva goduto del bye nel primo turno. Sarà derby italiano per l’altoatesino, che troverà il vincente tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager nella quarta partita del giorno sul campo centrale. Ecco quindi il programma di giornata. ordine DI gioco mercoledì 20 ottobre Non prima delle 14:30 – Rinderknech vs (8) LajovicA seguire – Opelka OR Brooksby vs van de ZandschulpNon prima delle 18:30 – (1) ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ildi20all’Atp di, con glie l’didelle partite valide per gli ottavi di finale. Si comincia ad entrare nella fase calda del torneo, visto che entra in scena anche Jannik, che aveva goduto del bye nel primo turno. Sarà derby italiano per l’altoatesino, che troverà il vincente tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager nella quarta partita del giorno sul campo centrale. Ecco quindi ildi giornata.DI20Non prima delle 14:30 – Rinderknech vs (8) LajovicA seguire – Opelka OR Brooksby vs van de ZandschulpNon prima delle 18:30 – (1) ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner sale al numero 1??3?? ATP ?????? Gli ottavi al #BNPPO21 valgono il best ranking per Jannik, impegnato ad Anver… - sportface2016 : #ATPantwerp, il programma e l'ordine di gioco di mercoledì 20 ottobre con #Sinner - zazoomblog : LIVE – Musetti-Mager 3-3 Atp Anversa 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Mager #Anversa #2021: - BeatriceNadalin : Esiste una buon’anima che mi dica dove vedere Musetti contro Mager??? ???????????? #tennis #ATP #ATPTour #Anversa - zazoomblog : LIVE – Musetti-Mager 1-1 Atp Anversa 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Mager #Anversa #2021:… -