Zazzaroni | Insigne non deve più farlo | vi spiego il motivo!

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune parole sul Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Di seguito quanto evidenziato: "Il mio giudizio sul Napoli? Contro il Torino mi è piaciuta la determinazione della squadra azzurra. Oltre a Osimhen, mi è piaciuto tantissimo Fabián Ruiz, non ha sbagliato un pallone. Non è giusto che il prossimo rigore lo tiri ancora Insigne, anche perché gli errori dal dischetto condizionano negativamente le sue partite, come avvenuto contro il Torino"

