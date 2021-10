Advertising

orizzontescuola : Vincolo triennale, affondo di Pittoni: “Proporrò sblocco per i neoassunti” - TecnicaScuola : Vincolo triennale, manifestazione a Roma, il Ministero disposto a interloquire [VIDEO] -- - infoitinterno : Vincolo triennale, manifestazione a Roma, il Ministero disposto a interloquire [VIDEO] - Notizie Scuola - TecnicaScuola : Vincolo triennale, manifestazione a Roma, il Ministero disposto a interloquire [VIDEO] -- -

Ultime Notizie dalla rete : Vincolo triennale

Orizzonte Scuola

per tutti Bisogna sottolineare che il decreto legge 73 del 21 maggio 2021, convertito in legge n.106 del 23 luglio 2021, ha introdotto il blocco della mobilitàper tutti ...Oggi venerdì 15 ottobre presso la sede del Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere si è tenuta la prima manifestazione nazionale a cura del CNDV (Comitato Nazionale Docenti Vincolati ). In ...La domanda per la mobilità 2022/2023 è prevista per il prossimo febbraio, ma bisogna firmare il nuovo CCNI mobilità 2022-2025 ...Oggi venerdì 15 ottobre presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere si è tenuta la prima manifestazione nazionale a cura del CNDV (Comitato Nazionale Docenti Vincolati). Una rappr ...