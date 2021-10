Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Lite Tra Biagio e Rosy! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Rosy attacca Biagio mentre lui sta iniziando a conoscere la nuova dama Daniela. Nel frattempo Matteo e Noemi sono sempre più vicini… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Biagio e Rosy che hanno avuto uno scontro molto duro, in cui sono intervenuti anche gli opinionisti. E’ stata protagonista anche Roberta, così come Matteo. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: lo scontro tra Biagio e Rosy! La Puntata si apre con Biagio e Daniela al centro dello studio. Il cavaliere ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 18 ottobre 2021)di: Rosy attaccamentre lui sta iniziando a conoscere la nuova dama Daniela. Nel frattempo Matteo e Noemi sono sempre più vicini… Nellaquotidiana di, si è parlato die Rosy che hanno avuto uno scontro molto duro, in cui sono intervenuti anche gli opinionisti. E’ stata protagonista anche Roberta, così come Matteo. Ecco che cosa è successo nelladidi: lo scontro traLasi apre cone Daniela al centro dello studio. Il cavaliere ...

