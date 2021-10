"Una discarica, un tesoro che non meritate". Orrore di Oliviero Toscani, insulta i siciliani: e sulla mafia... (Di lunedì 18 ottobre 2021) Parole dure contro la Sicilia e i suoi abitanti quelle pronunciate da Oliviero Toscani in una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell'isola, per esempio, il fotografo ci è andato giù pesante dicendo: "Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi dei siciliani di oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in Sicilia. Si ritrovano in mezzo a un tesoro inestimabile che davvero non meritano. Anzi". Quando gli viene fatto notare che la Sicilia conquista sempre nuovi record di presenze turistiche, lui risponde: "'Il Padrino' piace sempre", facendo riferimento al celebre film incentrato su una potente famiglia mafiosa, i Corleone. Parlando, poi, dei giovani siciliani ha detto: "La Sicilia è la più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Parole dure contro la Sicilia e i suoi abitanti quelle pronunciate dain una recente intervista a Repubblica. Parlando del patrimonio artistico e culturale dell'isola, per esempio, il fotografo ci è andato giù pesante dicendo: "Tutta roba creata da madre natura o che hanno realizzato gli avi deidi oggi. I residenti attuali non hanno alcun merito per la bellezza che abbonda in Sicilia. Si ritrovano in mezzo a uninestimabile che davvero non meritano. Anzi". Quando gli viene fatto notare che la Sicilia conquista sempre nuovi record di presenze turistiche, lui risponde: "'Il Padrino' piace sempre", facendo riferimento al celebre film incentrato su una potente famiglia mafiosa, i Corleone. Parlando, poi, dei giovaniha detto: "La Sicilia è la più ...

