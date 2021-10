Un plotone di malati ' da Green pass' | i medici si oppongono alle telefonate e chiedono visite in studio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) I "furbetti" del Certificato verde questa volta non laano liscia e contro le molteplici richieste di malattie per evitare di fare vaccini o tamponi intervengono idi base, subbissati d...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : plotone malati

Globalist.it

I "furbetti" del Certificato verde questa volta non la passano liscia e contro le molteplici richieste di malattie per evitare di fare vaccini o tamponi intervengono i medici di base, subbissati dalle ...I "furbetti" del Certificato verde questa volta non la passano liscia e contro le molteplici richieste di malattie per evitare di fare vaccini o tamponi intervengono i medici di base, subbissati dalle ...I "furbetti" del Certificato verde questa volta non la passano liscia e contro le molteplici richieste di malattie per evitare di fare vaccini o tamponi intervengono i medici di base, subbissati dalle ...