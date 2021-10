Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 13:10 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio è in corso lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al varco 4 del Porto di Trieste sono stati usati idranti lacrimogeni mezzi della polizia sono giunti al presidio dove i manifestanti li attendevano seduti a terra intonando la gente come noi non molla mai e libertà un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi nome della legge poi sono stati ordinati gli idranti lavoratori portuali hanno costruito un cordone tra polizia e no Green pass per evitare contatti la polizia allontana progressivamente i manifestanti sto spingendo il verso l’esterno hanno riaperto alle 7 questa mattina i seggi elettorali per il ballottaggio alle comunali si voterà fino alle 15 subito dopo aver allo spoglio delle schede affluenza ancora in calo alle 23 di ieri sera era il 32 e 33 * 106 * ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio è in corso lo sgombero dei manifestanti che stazionano davanti al varco 4 del Porto di Trieste sono stati usati idranti lacrimogeni mezzi della polizia sono giunti al presidio dove i manifestanti li attendevano seduti a terra intonando la gente come noi non molla mai e libertà un funzionario li ha più volte invitati a disperdersi nome della legge poi sono stati ordinati gli idranti lavoratori portuali hanno costruito un cordone tra polizia e no Green pass per evitare contatti la polizia allontana progressivamente i manifestanti sto spingendo il verso l’esterno hanno riaperto alle 7 questa mattina i seggi elettorali per il ballottaggio alle comunali si voterà fino alle 15 subito dopo aver allo spoglio delle schede affluenza ancora in calo alle 23 di ieri sera era il 32 e 33 * 106 * ...

