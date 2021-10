Trentalange | «Ascoltare le comunicazioni tra arbitro e Var? Potrebbe avvenire presto»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ospite di Novantesimo minuto, il presidente dell’associazione italiana arbitri, Alfredo, ha aperto alla possibilità diin diretta letra l’e ladurante le partite di Serie A. «letrae farleal pubblico? Non poniamo limiti alla provvidenza,anchenon così in là nel tempo per un bisogno di trasparenza». Più difficile, invece, realizzare a breve il discorso delle interviste all’a fine partita. «Bisogna creare l’ambiente adatto e avere rispetto per le decisioni del giudice sportivo, non si possono fare dichiarazioni che compromettano l’iter giuridico ...

