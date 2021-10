Tracklist Discover di Zucchero con Elisa | Mahmood | Bono e Fabrizio De André

(Di lunedì 18 ottobre 2021)annuncia un disco di cover.disarà disponibile dal 19 novembre ed è il suo primo album di cover. Ad anticipare il disco sarà il singolo Follow you follow me, una rilettura di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis. Il brano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 22 ottobre nella personale ed inedita versione die non è che il primo tassello di un disco composto da 13 perle che diventano 18 nella versione deluxe.diè un progetto ambizioso quanto vasto e vanta anche diverse collaborazioni. Prima tra tutte quella conDesul brano Ho visto Nina volare. C’èsu Canta la vita (Let Your Love Be Known) ed...

Advertising

rockolpoprock : Zucchero fa una cover dei Genesis e si prepara a pubblicare un disco di tributi - LuisaRagni : RT @rockolpoprock: Zucchero fa una cover dei Genenis e si prepara a pubblicare un disco di tributi - rockolpoprock : Zucchero fa una cover dei Genenis e si prepara a pubblicare un disco di tributi - RadioDueLaghi : Bono, Elisa, Mahmood saranno gli ospiti di Discover, il primo progetto di cover della carriera di Zucchero Sugar Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tracklist Discover

Zucchero,: uscita edel nuovo album del cantautore emiliano, il primo disco di cover della sua carriera. C'è sempre una prima volta. Anche per un artista esperto come Zucchero. Una delle ...LA1. Amore adesso (No Time for Love Like Now) 2. Canta la vita (Let Your Love Be Known) ... Lost boys calling Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la VERSIONE BOX di "": 14. Old ...Zucchero, Discover: uscita e tracklist del nuovo album del cantautore emiliano, il primo disco di cover della sua carriera.“ DISCOVER ” è il primo album di cover della carriera di Zucchero, che per l’occasione ha spogliato e rivestito nel suo stile iconiche canzoni del panorama musicale italiano e internazionale. Ad antic ...