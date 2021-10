Suicida dopo espulsione casa di riposo: voleva stare con il suo compagno (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una 83enne si Suicida dopo l’espulsione casa di riposo: non voleva staccarsi dall’uomo che aveva conosciuto: aperto dibattito in Francia Anne Durand de Saint-AndréAnne Durand de Saint-André, è questo il nome completo della donna francese di 83 anni che a luglio si è tolta la vita. Il suo può sembrare un ‘semplice’ caso di suicidio e che invece ha aperto una discussione in Francia sull’amore e sui sentimenti delle persone anziane. Anne era stata ospitata in una Ehpad (così in Francia vengono indicate le case di riposo) per un fatto emergenziale. A causa di un grande problema alle tubature, la casa dove viveva si era allagata e così era stata accolta in una struttura a La Rochelle, città costiera bagnata dall’Atlantico. Terminato il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una 83enne sil’di: nonstaccarsi dall’uomo che aveva conosciuto: aperto dibattito in Francia Anne Durand de Saint-AndréAnne Durand de Saint-André, è questo il nome completo della donna francese di 83 anni che a luglio si è tolta la vita. Il suo può sembrare un ‘semplice’ caso di suicidio e che invece ha aperto una discussione in Francia sull’amore e sui sentimenti delle persone anziane. Anne era stata ospitata in una Ehpad (così in Francia vengono indicate le case di) per un fatto emergenziale. A causa di un grande problema alle tubature, ladove viveva si era allagata e così era stata accolta in una struttura a La Rochelle, città costiera bagnata dall’Atlantico. Terminato il ...

Advertising

FreeITA69 : @fratotolo2 La svolta del@dopo le europee solo disastrosa e suicida - germanshepard8 : RT @germanshepard8: #18ottobre 2007 - Dopo otto anni di esilio, l'ex Primo ministro del Pakistan Benazir Bhutto fa il suo rientro in patria… - fabio_zagami : @GiorgiaMeloni Non so se lo ha notato, ma dai commenti qui sotto sembra che molti siano più arrabbiati con Lei che… - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #18ottobre 2007 dopo 8 anni di esilio, l’ex premier del Pakistan #BenazirBhutto fa il suo rientro in patria; durante… - VIOLA_MARTELLA : RT @mariobianchi18: Il #18ottobre 2007 dopo 8 anni di esilio, l’ex premier del Pakistan #BenazirBhutto fa il suo rientro in patria; durante… -