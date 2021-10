Stellantis, la prima fabbrica di batterie sarà in Nord America (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stellantis e Lg Energy Solution creeranno una joint venture per la produzione di batterie agli ioni di litio in Nord America. Il nuovo impianto di batterie avrà una capacità di produzione annuale di 40 gigawattora;l’avvio è previsto per il primo trimestre 2024. La fabbrica contribuirà a raggiungere l’obiettivo di Stellantis di portare le vendite di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 ottobre 2021)e Lg Energy Solution creeranno una joint venture per la produzione diagli ioni di litio in. Il nuovo impianto diavrà una capacità di produzione annuale di 40 gigawattora;l’avvio è previsto per il primo trimestre 2024. Lacontribuirà a raggiungere l’obiettivo didi portare le vendite di L'articolo

