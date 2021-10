Stefania Orlando: paura di imitare Cher a Tale e Quale Show? (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo Lady Gaga, Donatella Rettore, Mina, Anna Oxa e Dabbie Harry, Stefania Orlando porterà sul palco di Tale e Quale Show l’imitazione di Cher, ma dai suoi social confessa di avere una leggera esitazione sull’interpretazione di questo personaggio. Nonostante tutto però, la cantante e Showgirl assicura che ce la metterà tutta. Si va verso la sesta puntata di Tale e Quale Show, e l’asticella della complessità delle imitazioni a cui vengono sottoposti i concorrenti si alza sempre di più: naturalmente è così anche per Stefanaia Orlando, che per il prossimo venerdì sera, sta preparando la sua interpretazione di Cher, diva indiscussa a livello mondiale. Questa mattina sui social, la ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo Lady Gaga, Donatella Rettore, Mina, Anna Oxa e Dabbie Harry,porterà sul palco dil’imitazione di, ma dai suoi social confessa di avere una leggera esitazione sull’interpretazione di questo personaggio. Nonostante tutto però, la cantante egirl assicura che ce la metterà tutta. Si va verso la sesta puntata di, e l’asticella della complessità delle imitazioni a cui vengono sottoposti i concorrenti si alza sempre di più: naturalmente è così anche per Stefanaia, che per il prossimo venerdì sera, sta preparando la sua interpretazione di, diva indiscussa a livello mondiale. Questa mattina sui social, la ...

