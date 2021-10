Squid Game 2, il regista rivela su cosa si baserà la seconda stagione (Di lunedì 18 ottobre 2021) La prima stagione di Squid Game ha battuto ogni record di visualizzazioni su Netflix, superando persino Bridgerton, e non intende fermarsi qui. Il colosso dello streaming vuole infatti accontentare i fan che stanno chiedendo a gran voce una seconda stagione. Nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale, sembra davvero scontato, anche visto il successo ottenuto, che vedremo nuovi episodi della serie tv prodotta in Corea del Sud. Un ulteriore indizio al riguardo arriva dallo stesso regista Hwang Dong-hyuk, che intervistato da The Hollywood Reporter avrebbe anche ammesso di avere già delle idee per la seconda stagione. Il creatore di Squid Game ha riferito di voler esplorare meglio la storia dell'ufficiale di ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) La primadiha battuto ogni record di visualizzazioni su Netflix, superando persino Bridgerton, e non intende fermarsi qui. Il colosso dello streaming vuole infatti accontentare i fan che stanno chiedendo a gran voce una. Nonostante non ci sia ancora la conferma ufficiale, sembra davvero scontato, anche visto il successo ottenuto, che vedremo nuovi episodi della serie tv prodotta in Corea del Sud. Un ulteriore indizio al riguardo arriva dallo stessoHwang Dong-hyuk, che intervistato da The Hollywood Reporter avrebbe anche ammesso di avere già delle idee per la. Il creatore diha riferito di voler esplorare meglio la storia dell'ufficiale di ...

