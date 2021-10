Serie A: Napoli e Juve convincono, l’audio di Orsato un po’ meno (Di lunedì 18 ottobre 2021) La domenica di Serie A ha nelle vittorie sofferte di Juve e Napoli la sostanza, nelle polemiche su Orsato l’apparenza Quanto ci era mancata la Serie A e insieme ad essa una bella carrellata di polemiche arbitrali. Eh già, perché dopo le discussioni furenti e le mezze risse di Lazio–Inter anche l’altro big match della settimana non è stato da meno. La Juve infila il suo terzo 1-0 consecutivo dopo quelli a Chelsea e Torino, superando una Roma che avrebbe certamente meritato di più per quanto prodotto. I bianconeri sono ufficialmente tornati solidi e concreti come li vorrebbe sempre Max Allegri. Senza dubbio non belli e spettacolari ma efficaci (e anche un pizzico fortunati, vedi il gol di Kean) come ai vecchi tempi. Insomma convincenti nello spirito e nella mentalità ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) La domenica diA ha nelle vittorie sofferte dila sostanza, nelle polemiche sul’apparenza Quanto ci era mancata laA e insieme ad essa una bella carrellata di polemiche arbitrali. Eh già, perché dopo le discussioni furenti e le mezze risse di Lazio–Inter anche l’altro big match della settimana non è stato da. Lainfila il suo terzo 1-0 consecutivo dopo quelli a Chelsea e Torino, superando una Roma che avrebbe certamente meritato di più per quanto prodotto. I bianconeri sono ufficialmente tornati solidi e concreti come li vorrebbe sempre Max Allegri. Senza dubbio non belli e spettacolari ma efficaci (e anche un pizzico fortunati, vedi il gol di Kean) come ai vecchi tempi. Insomma convincenti nello spirito e nella mentalità ...

