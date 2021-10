(Di lunedì 18 ottobre 2021) Prosegue la campagna di Matteocontro Luciana Lamorgese. Stavolta il leader leghista contesta l’intervento della Polizia per sgomberare il Porto dida portuali e No Green Pass che protestano. “La settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano glicontro ie cittadini a. Ma al? dice il segretario della Lega, Matteo

Advertising

eyenoless : RT @SADIComic: Ora basta #Trieste Fascisti di Stato L' SS di #Draghi e #lamorgese sparano con idranti e lacrimogeni sui manifestanti sedut… - Carmine13051963 : RT @SADIComic: Ora basta #Triest Fascisti di Stato L' SS di #Draghi e #lamorgese sparano con idranti e lacrimogeni sui manifestanti seduti… - tempoweb : Nessuno stop ai neofascisti e idranti contro i lavoratori, Salvini attacca la Lamorgese #matteosalvini #trieste… - zannazyu : RT @DanieleMeloni80: È clamoroso come la sinistra, che ha sostenuto le manifestazioni più becere dei centri sociali e quelle più reazionari… - trilubiusgrow : RT @HuffPostItalia: Salvini: 'Idranti su pacifici lavoratori a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?' -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Idranti

L'HuffPost

... oggi si usano glicontro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?". Lo dice il segretario della Lega, Matteo...della Cgil e in un tentativo analogo addirittura contro il Parlamento (ci sono voluti gli... non mi interessa che la Meloni,o chi volete voi riconoscano la matrice degli assalti alla ...Il leghista contro Lamorgese: "La settimana scorsa ha permesso ai neofascisti di mettere a soqquadro Roma, e oggi..." ...Il varco 4 del porto di Trieste è stato sgomberato. Da quando si apprende, i manifestanti 'no green pass' sono stati fatti indietreggiare verso il ...