Raccolta differenziata a scuola. Consegnate le prime pattumelle (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si parte dall'Isola Madre di Taranto. Kyma Ambiente e amministrazione Melucci partono con un nuovo progetto che punta a sensibilizzare sulla Raccolta differenziata nelle scuole, con il coinvolgimento di alunni, famiglie e docenti. Oggi il primo step del programma #RICICLAscuolaTARANTO, un percorso che durerà per tutto l'anno scolastico e che interesserà istituti comprensivi e circoli didattici di Taranto. Una serie di iniziative in programma: incontri formativi con le classi, visite guidate negli impianti di Kyma Ambiente e un contest per premiare chi si distinguerà nella Raccolta differenziata. Sono previsti riconoscimenti e veri e propri premi in palio, tra buoni spesa, strumenti informatici e ingressi gratuiti nei luoghi della cultura tarantina. La macchina organizzativa sta finalizzando gli ultimi ...

