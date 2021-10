Pistocchi | “Orsato dice una sciocchezza colossale”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giornalista Maurizioparla di Juventus-Roma e dei tanti errori commessi dall’arbitro Danieledurante il match. L’ottava giornata di campionato in Serie A si è conclusa con tantissime polemiche sull’arbitroche ha inventato una nuova regola, oltre a commettere svariati errori. Lapidario il giudizio di Maurizioche già ieri aveva criticato: “L’arbitraggio diin Juventus-Roma? Ha detto unaa Cristante per giustificare il suo errore. Il vantaggio non è una regola, ma una norma, una finezza.ha commesso un errore grave, mi sembra evidente che non sia un grande arbitro. La ricostruzione della Gazzetta dello Sport? È completamente sbagliata, tra l’altro Mkhitaryan ...

Ma in generale sono molti gli utenti che appoggiano la tesi di: 'è un uomo come tanti altri che tifano Juventus, il problema è chi ancora lo manda ad arbitrare...', o anche: 'Io non ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio, giornalista di Mediaset. " L'arbitraggio diin Juventus - Roma? Ha detto una sciocchezza colossale a Cristante per giustificare il suo errore. Il vantaggio non è una regola, ma una ...Il regolamento, proprio quello tirato in mezzo dall'arbitro Orsato per difendersi dopo la decisione di annullare un gol di Abraham, parla chiaro ...Maurizio Pistocchi ha parlato dell’arbitraggio di Juve Roma, soffermandosi sul fatto che Orsato non sia stato fermato dopo i suoi errori Ha fatto molto discutere la frase pronunciata nel tunnel, tra p ...