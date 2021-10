Mauro Icardi placa i rumors della crisi matrimoniale | ma Wanda Nara sorprende tutti con un altro messaggio su Instagram

Leggi su trashblog

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso fine settimana è stato parecchio burrascoso pere il loro matrimonio. La signora, infatti, di punto in bianco, aveva fatto pensare a una rottura con il marito a causa di un tradimento. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, aveva lasciato un, fra le sueStories, molto allusivo e che ha lasciato poco spazio all’immaginazione: Hai rovinato un’altra famiglia per colpa di una t***a Un, come possiamo leggere, anche piuttosto colorito. Da quel momento, poiché lanon lo aveva specificato, il web si era messo sulle tracce“colpevole”. Nelle scorse ore, però, il calciatoreha sorpreso nuovamente i suoi ...