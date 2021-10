Le immagini in diretta dal Porto di Trieste. DIRETTA VIDEO ORA (Di lunedì 18 ottobre 2021) ore 10.00 Situazione tranquilla con atmosfera rilassata davanti al Varco 4, dove intanto i manifestanti sono diventati oltre duemila. L’ingresso è presidiato dai portuali, riconoscibili dai giubbotti gialli, e consentono l’accesso di ai dipendenti. Alessandro Colognati, uno dei lavoratori del sindacato autonomo che ha organizzato la manifestazione di protesta al Porto di Trieste: “Vogliamo l’abolizione del green pass ma chi vuole lavorare oggi deve poterlo fare, i tamponi gratis? Noi non li abbiamo mai chiesti, quindi non ha senso dire che li abbiamo rifiutati. Avere tamponi gratis solo per noi sarebbe discriminatorio verso lavoratori di altre categorie. Io non sono vaccinato perché la vivo come un’imposizione. Altri miei colleghi lo sono, ognuno è libero di fare come vuole”. Le immagini in ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) ore 10.00 Situazione tranquilla con atmosfera rilassata davanti al Varco 4, dove intanto i manifestanti sono diventati oltre duemila. L’ingresso è presidiato dai portuali, riconoscibili dai giubbotti gialli, e consentono l’accesso di ai dipendenti. Alessandro Colognati, uno dei lavoratori del sindacato autonomo che ha organizzato la manifestazione di protesta aldi: “Vogliamo l’abolizione del green pass ma chi vuole lavorare oggi deve poterlo fare, i tamponi gratis? Noi non li abbiamo mai chiesti, quindi non ha senso dire che li abbiamo rifiutati. Avere tamponi gratis solo per noi sarebbe discriminatorio verso lavoratori di altre categorie. Io non sono vaccinato perché la vivo come un’imposizione. Altri miei colleghi lo sono, ognuno è libero di fare come vuole”. Lein ...

