La crisi della supply chain è un problema per Biden (Di lunedì 18 ottobre 2021) È una grave crisi di approvvigionamento quella che stanno affrontando gli Stati Uniti. Da quando la pandemia si è fatta meno pressante, gli acquisti oltreatlantico hanno registrato un significativo incremento. Il problema è che si sono verificate delle congestioni in due dei principali porti americani: Los Angeles e Long Beach che rappresentano il punto d'ingresso per il 40% delle merci importate negli Stati Uniti. Alla base di questa situazione risiede innanzitutto il fatto che gli americani incontrino delle difficoltà a svolgere operazioni di scarico portuale ventiquattr'ore su ventiquattro sette giorni su sette. Inoltre, come se non bastasse, si registrano sempre più problemi di spazio nei magazzini, mentre – soprattutto negli ultimi mesi – si è verificata una carenza di autisti per i camion: un problema, questo, dettato non solo ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 ottobre 2021) È una gravedi approvvigionamento quella che stanno affrontando gli Stati Uniti. Da quando la pandemia si è fatta meno pressante, gli acquisti oltreatlantico hanno registrato un significativo incremento. Ilè che si sono verificate delle congestioni in due dei principali porti americani: Los Angeles e Long Beach che rappresentano il punto d'ingresso per il 40% delle merci importate negli Stati Uniti. Alla base di questa situazione risiede innanzitutto il fatto che gli americani incontrino delle difficoltà a svolgere operazioni di scarico portuale ventiquattr'ore su ventiquattro sette giorni su sette. Inoltre, come se non bastasse, si registrano sempre più problemi di spazio nei magazzini, mentre – soprattutto negli ultimi mesi – si è verificata una carenza di autisti per i camion: un, questo, dettato non solo ...

