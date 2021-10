Juve-Roma | Orsato e il rigore | l’analisi dell’arbitro Gavillucci

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Quella delinntus-è un’azione complessa che va analizzata in più step perché ci sono diverse situazioni nella stessa azione. Il fallo di mano di Mkhitaryan era volontario ma ilandava ripetuto perché Chiellini, che poi anticipa Mancini è entrato in area prima che calciasse Veretout”. Sono le parole dell’ex arbitro di Serie A Claudio, ora trasferitosi in Inghilterra dove arbitra gare di National League, all’Adnkronos in riferimento a quanto accaduto nella partitantus-, in particolare sul calcio diassegnato da Danielepoi sbagliato dalla. “La prima analisi è quella relativa al possibile fuorigioco che non c’era, visto che il tocco era del difensore della ...