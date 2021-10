Incendio Airola | continuano il monitoraggio dell’Arpac | gli ultimi dati

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Bn) – Proseguono le verifiche dell’Agenzia ambientale della Campania in seguito all’divampato lo scorso 13 ottobre nell’area industriale di(BN).diossine. Oggi sono disponibili i risultati relativi al terzo ciclo di campionamento effettuato dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 10 del 16 ottobre. I risultati evidenziano un valore di concentrazione di diossine e furani (PCDD-PCDF) in aria < 0,0154 pg/Nm3 (picogrammi per normalmetro cubo in termini di tossicità totale equivalente), valore che rappresenta il limite di rilevabilità della metodica analitica utilizzata. In precedenza (si rimanda ai comunicati dei giorni scorsi) gli esiti analitici relativi ai campioni prelevati da personale tecnico del Dipartimento provinciale Arpac di Benevento, processati ...