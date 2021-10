Il primo lunedì con il Green Pass per i lavoratori: trasporti regolari a Napoli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrasporto pubblico regolare a Napoli nel primo lunedì in cui tutti i lavoratori sono tenuti a esibire il Green Pass sui luoghi di lavoro. Dall’inizio del servizio non si registrano inconvenienti o disagi sulla tratta della linea 1 della metropolitana né per quanto riguarda le funicolari. Per quanto riguarda il servizio su gomma c’è qualche ritardo su alcune linee a causa di personale che risulta in malattia. Una situazione che – spiegano dal sindacato Usb – “si andrà stabilizzando considerato che i lavoratori per lavorare stanno effettuando i tamponi ogni 48 ore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTrasporto pubblico regolare anelin cui tutti isono tenuti a esibire ilsui luoghi di lavoro. Dall’inizio del servizio non si registrano inconvenienti o disagi sulla tratta della linea 1 della metropolitana né per quanto riguarda le funicolari. Per quanto riguarda il servizio su gomma c’è qualche ritardo su alcune linee a causa di personale che risulta in malattia. Una situazione che – spiegano dal sindacato Usb – “si andrà stabilizzando considerato che iper lavorare stanno effettuando i tamponi ogni 48 ore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

