Icardi-Juve | l’attaccante pronto al trasferimento in bianconero

(Di lunedì 18 ottobre 2021)potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da calciomercato.it,del PSG èalallantus. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::, affondoperdel PSG, sfida-Roma perdel PSG. La situazioneil ritorno in Serie A. Milan,e Roma sul, la Roma preme per il centravanti in forza al PSGntus, parla l’agente Bozzo: “Non è ...

Advertising

JuventusUn : Accordo #Juve | Bomba #Icardi in attacco: c'e gia' la data! I DETTAGLI? - GMannelli : 23.47 vado a letto…2 partite fatte vedere e poi tante cavolate….il mercato di Gennaio della Juve (siamo ad ottobre)… - Gabry_L21 : Falso allarme… Wanda e Icardi stanno di nuovo insieme… mi sa che non viene più alla Juve ?????? - Alessantangelo : RT @ilnapoleso: Clamoroso: #WandaNara sui social rivela il tradimento di #Icardi. Ecco cosa rischia la #Juve. - sarastired__ : ma vi ricordate i rumor su icardi alla juve durante la trattativa locatelli? ci saremmo privati di questo drama -

Ultime Notizie dalla rete : Icardi Juve

Juventus News 24

...Giuffrida (l'intermediario che ha operato insieme a Wanda Nara e ai suoi agenti per portare... LAIN PIENA CORSA - Quasi una sorta di richiesta di aiuto, o forse più 'un'apertura all'asta' a ...Calciomercato Juventus, sembra ormai tutto pronto per il ritorno di Mauroin Serie A. Come viene riportato in un sondaggio di 'Calciomercato.it', il poco spazio che gli è stato ritagliato da ...Pace fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Con una storia su Instagram, e una fotogallery d’amore, l’attaccante argentino ha ufficializzato la nuova serenità della coppia. Lex ...L'attaccante argentino, che al Psg è spesso relegato in panchina, potrebbe diventare un obiettivo dei nerazzurri nei prossimi mesi ...