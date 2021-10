I profumi hanno una scadenza?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il mondo deiè ricco di sfaccettature, scoperte e segreti. Ma anche di qualche dubbio. Il dilemma principale tra gli aficionados di fragranze, che non si limitano ad avere un solo profumo, ma che neuna ricca collezione, è se effettivamente esiste unadei jus. Certo, esiste sempre una data di, anche per i, che è riportata sulla confezione. Superati i mesi indicati si può però dire che il profumo non scade, piuttosto il suo caratteristico aroma potrebbe modificarsi o addirittura svanire. Gli agrumi, per esempio, evaporano più facilmente. Al contrario, le note di fondo, come quelle legnose, evolvono e, con il tempo, migliorano, un po' come succede per una bottiglia di vino di ottima annata. «A livello farmaceutico, un prodotto cosmetico ha sempre una data di ...