"Ho visto i veri dati, perché per il centrodestra è una catastrofe": la bomba di un "apocalittico" Paolo Mieli | Video (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un'analisi durissima, quella di Paolo Mieli dopo i ballottaggi. Ospite alla Maratona Mentana in onda su La7, dallo studio di Enrico Mentana non fa sconti a nessuno. In particolar modo al centrodestra, che ha perso sia Roma sia Torino, in malo modo. "Prima di entrare ho visto dati reali e voti: per il centrodestra è una catastrofe, più di quello che stiamo vedendo. Tutti i loro candidati hanno preso meno voti rispetto a quelli presi al primo turno - premette l'ex direttore del Corriere della Sera -. perché? perché al primo turno la gente andava a votare il partito, mentre al secondo turno votava dei candidati che sono stati trovati non proponibili", rimarca. E ancora, aggiunge: "C'è una lotta tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un'analisi durissima, quella didopo i ballottaggi. Ospite alla Maratona Mentana in onda su La7, dallo studio di Enrico Mentana non fa sconti a nessuno. In particolar modo al, che ha perso sia Roma sia Torino, in malo modo. "Prima di entrare horeali e voti: per ilè una, più di quello che stiamo vedendo. Tutti i loro candihanno preso meno voti rispetto a quelli presi al primo turno - premette l'ex direttore del Corriere della Sera -.al primo turno la gente andava a votare il partito, mentre al secondo turno votava dei candiche sono stati trovati non proponibili", rimarca. E ancora, aggiunge: "C'è una lotta tra ...

Advertising

Marc852835993 : RT @JDascjauan: Ieri abbiamo visto la vostra #democrazia,in silenzio elettorale,la passerella di politici a sostegno del candidato della si… - domenicodeluchi : @diceNiNi @Corrado0M L'ho sentito dire anch'io e non ho motivo per dubitarne. Anche se l'ho visto per la prima volt… - sibilla75 : Avete visto i fascisti veri e vi siete cacati eh?! Io sì, lo confesso.?? #ballottaggi2021 #maratonamentana - Mami43977485 : @Vale22046 Sono molto belli, veri gioielli, i tuoi volumi. Hai mai visto nei mercatini delle vecchie edizioni vendu… - davide634 : @belida11 @GiorgiaMeloni visto che siete tutti vaccinati perche' continuate a rompere le palle a quei pochi che non… -