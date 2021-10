Green pass: parrucchieri devono controllarlo a dipendenti ma non a clienti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono "controllare il pass dei propri eventuali dipendenti" ma non devono "richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - I, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona"controllare ildei propri eventuali" ma non"richiederlo ai, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione". E' quanto si legge in una delle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi.

