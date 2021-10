Green pass, Figliuolo: “Possibile rivederlo con 90% vaccinati” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se l’Italia dovesse arrivare al 90% di vaccinati contro il covid, il Green pass potrebbe essere rivisto e alleggerito. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figiuolo, commissario per l’emergenza covid, oggi a Padova. “Quando raggiungeremo il 90% dei vaccinati, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare verso un alleggerimento delle misure di contenimento attuali, come l’obbligo del Green pass”, le parole di Figliuolo. “Sono sicuro che quando raggiungeremo quell’obiettivo ci potrebbe essere un allentamento delle misure in vigore oggi”, ha spiegato. “Ben venga il rialzo delle dosi arrivato con la notizia del ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Se l’Italia dovesse arrivare al 90% dicontro il covid, ilpotrebbe essere rivisto e alleggerito. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figiuolo, commissario per l’emergenza covid, oggi a Padova. “Quando raggiungeremo il 90% dei, e se poi i comportamenti continueranno ad essere responsabili come stiamo facendo tutti noi e le curve confermeranno l’andamento attuale, credo che il governo penserà un qualcosa che potrà andare verso un alleggerimento delle misure di contenimento attuali, come l’obbligo del”, le parole di. “Sono sicuro che quando raggiungeremo quell’obiettivo ci potrebbe essere un allentamento delle misure in vigore oggi”, ha spiegato. “Ben venga il rialzo delle dosi arrivato con la notizia del ...

