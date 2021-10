Fiorentina, per il Venezia convocato il nipote di Romano Fogli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la scomparsa di Romano Fogli, un mese dopo il nipote è convocato dalla Fiorentina Un mese fa ci salutava Romano Fogli, ora suo nipote Gabriele vivrà la sua prima esperienza in Serie A. Un momento che sarà indimenticabile per il baby portiere della Primavera Viola, che probabilmente avrebbe voluto vivere questo momento con suo nonno a fianco per ricevere consigli o anche solo per festeggiare insieme. Oltre a lui c’è anche un altro giovane della Primavera che andrà a Venezia: l’attaccante Munteanu. Sarà il vice Vlahovic vista l’assenza di Kokorin. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo la scomparsa di, un mese dopo ildallaUn mese fa ci salutava, ora suoGabriele vivrà la sua prima esperienza in Serie A. Un momento che sarà indimenticabile per il baby portiere della Primavera Viola, che probabilmente avrebbe voluto vivere questo momento con suo nonno a fianco per ricevere consigli o anche solo per festeggiare insieme. Oltre a lui c’è anche un altro giovane della Primavera che andrà a: l’attaccante Munteanu. Sarà il vice Vlahovic vista l’assenza di Kokorin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, #Commisso attacca ancora l'#Inter: 'Scudetto falsato, dovevano essere penalizzati per i loro debiti'+++ - sportli26181512 : Venezia-Fiorentina, le probabili formazioni: Tra i veneti possibile esordio per Sergio Romero, con il ritorno di Ca… - Fantacalcio : Venezia-Fiorentina: le probabili formazioni per il #Fantacalcio e dove vederla in TV - MarSte92__ : RT @carmi_ne: ah ma domani c’è un succulento Venezia-Fiorentina, e che fa? non ce lo guardiamo? “eh ma il calcio spezzatino” dicono, ma io… - Fiorentinanews : Il vice #Vlahovic? A Venezia sarà un baby. La prima volta per il portiere 'nipote d'arte' #Fiorentina -