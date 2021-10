Fairphone 4 potrebbe insegnare una o due cose a Apple

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le nostre recensioni sui prodotti, come la maggior parte delle recensioni, assegnano un punteggio massimo di dieci. Se dovessi testare uno smartphone, come distribuiresti oggi i tuoi dieci punti? Due per il design, tre per la fotocamera, uno per la durata della batteria, lo schermo, il prezzo, ecc. Ma c’è una scala decimale più interessante. La nuova serie di iPhone 13 ha ricevuto 6.1 e 6.2 dal French Repairability Index, una delle novità tech più interessanti dell’anno, che valuta quanto sia facile ed economico riparare il tuo telefono. Il4 si è portato a casa un 9.3. È bello o potente quanto un iPhone? Mettiamola così, il4 è un telefono 5G “modulare”, disponibile in due modelli, a partire da 579 euro, e promette di durare almeno cinque anni. I pezzi di ricambio partono da meno di 20 euro per sostituire la porta usb-C, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fairphone potrebbe

HDblog

Ci sono tanti motivi per cuiessere necessario cambiare lo smartphone, po' meno invece le ragioni per spendere cifre ... More Tecnologia4, ecco il nuovo smartphone attento all'......5 mm che invece era presente su3. Significa indirettamente l'obbligo di usare auricolari Bluetooth per l'ascolto musicale o per le chiamate in cuffia, il cheessere visto come ...All'Università di Chicago hanno creato un materiale che può bloccare e spostare il calore allo stesso tempo. La scoperta potrebbe essere molto utile in elettronica dove il problema della dissipazione ...Hardware più veloce, connettività 5G, schermo più grande ma soprattutto modularità, riparabilità e garanzia di 5 anni: ecco Fairphone 4, quarta generazione di uno smartphone diverso da tutti gli altri ...